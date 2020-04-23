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Факты / Украина

Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко подал иск в Окружной административный суд Киева против Кабмина из-за закрытия метрополитена в столице.

Гончаренко считает, что таким шагом “вслепую” киевская власть лишила возможности добраться на работу тысяч людей, в частности, медицинский персонал.

В своем исковом заявлении народный избранник требует открыть работу метро.

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— Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности, медикам, которые сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом, — заявил Гончаренко.

  • Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин
  • Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин
  • Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин
  • Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин
  • Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин
  • Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин
Требует открыть метро в Киеве: Гончаренко подал в суд на Кабмин / 3 фотографии

Как сообщалось, ранее примерные сроки открытия метрополитена в Киеве назвал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: Dreamstime

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