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Факты / Украина

Как долго украинцы будут носить маски — ответ Степанова

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что из-за пандемии коронавируса украинцам еще долго придется ходить в медицинских масках и соблюдать дистанцию.

По его словам, ближайшие два года Украина будет жить в новых условиях.

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— Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и носить маски, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами.

Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время. Но наша цель — чтобы как можно скорее смягчить карантин. Как только это будет возможно, — отметил Степанов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как Украина будет выходить из карантина. По его словам, этот процесс будет проходить в пять этапов. После 12 мая могут открыть парки для посещения, а также непродовольственные магазины.

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