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Факты / Украина / Общество

За сутки в ВСУ подтверждены три новых случая коронавируса

По состоянию на 23 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев Covid-19.

Из них три новых, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

— Из них шесть человек выздоровели и два летальных случая. На изоляции 341 человек, — указывается в сообщении.

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Больные госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Северного региона и в Черновицкий военный госпиталь.

Еще один больной во Львовской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Напомним, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом. Из них четыре человека выздоровели, а двое умерли.

Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

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