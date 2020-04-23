Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля в 13.00. На сайте парламента опубликована официальная повестка дня, однако в кулуарах поговаривают еще и об одном кадровом назначении. Речь идет о Михеила Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский предлагает на должность вице-премьера по реформам.

Кроме того, один пленарный день может вместить два внеочередных заседания: одно — по требованию президента, второе — по инициативе депутатов.

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Однако у депутатов нет достаточного количества подписей на созыв второго внеочередного заседания, о его проведении пока официальных данных нет.

О двух заседаниях ранее говорила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Наши депутаты тоже поставили подписи, там надо 150 подписей народных депутатов и речь будет идти о создании ВСК по расследованию заявлений бывшего министра финансов Уманского о так называемых махинациях с НДС, — рассказала Кравчук.

Однако, создание Временной следственной комиссии Верховной Рады есть в повестке дня на 13.00.

Касательно заседания, которое инициирует президент Владимир Зеленский, то глава парламента Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, а повестка уже сформирована:

проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии в целом как закона проекта ЗУ О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры;

проект постановления об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в закон О местном самоуправлении в Украине;

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии;

законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах;

законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

проект закона о внутреннем водном транспорте;

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросов сертификации оператора системы передачи);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;

проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

Несмотря на то, что среди парламентариев ходят слухи о назначении Михеила Саакашвили на должность вице-премьера 24 апреля, первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко отметил, что это может произойти лишь не следующей неделе.

— Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. Завтра этого вопроса на повестке дня нет и у нас сомнения, что оно будет добавлено президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе — во вторник, среду, — отметил Корниенко.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом Министров и Верховной Радой.