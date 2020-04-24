Гослаборатории загружены на 75%: как Украина пройдет пик коронавируса

Лабораторные центры Министерства здравоохранения будут на 100% загружены тестами через две недели, когда наступит пик распространения коронавируса в Украине.

В то же время Украина еще имеет потенциал для установления диагнозов благодаря помощи частных лаборатори.

Об этом журналисту Фактов ICTV рассказал и.о. генерального директора ГУ Центр общественного здоровья МЗ Украины Игорь Кузин и добавил, что на данный момент Гослаборатории загружены на 75%.

— Сейчас уже к этой системе (тестирований. — Ред.) подключены семь частных лабораторий. Их резерв намного больше, чем резерв гослабораторий, — сказал он.

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Кузин также рассказал, что Минздрав сформировал списки ученых и частных вирусологов, которые могут перейти работать в лаборатории, если потребуется расширить мощности тестирований.

Как сообщалось, первая партия ПЦР-тестов украинского производства отправилась в регионы.