Национальный банк Украины на 24 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,01 грн за доллар. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом 23 апреля.

Евро также изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,13 грн, что на 28 копеек меньше.

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Курс валют в Украине от НБУ на 24.04:

1 доллар США — 27,01 грн;

1 евро — 29,13 грн;

1 польский злотый — 6,42.

Напомним, 23 апреля Нацбанк укрепил гривну. Курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,05 грн/$1.