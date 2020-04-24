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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 24 апреля

Национальный банк Украины на 24 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,01 грн за доллар. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом 23 апреля.

Евро также изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,13 грн, что на 28 копеек меньше.

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Курс валют в Украине от НБУ на 24.04:

  • 1 доллар США — 27,01 грн;
  • 1 евро — 29,13 грн;
  • 1 польский злотый — 6,42.

Напомним, 23 апреля Нацбанк укрепил гривну. Курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,05 грн/$1.

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