Хайп или короткая кадровая скамейка: зачем Саакашвили возвращают в украинскую политику

Он бегал по крышам, разбивал палаточный городок под парламентом, прорывался через границу и сидел в СИЗО. Получал и терял украинское гражданство. Создавал партию и проваливал с ней парламентские выборы.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, после того, как превратился в украинского политика, успел сгенерировать массу скандалов и громких информационных поводов. Теперь он сам объявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ.

На Банковой же заявили, что Зеленский видит у Саакашвили “потенциал для поддержки правительства, и предложил ему поделиться своим видением и разработками”.

Горки Саакашвили

Советовать украинским президентам, как проводить реформы, для Саакашвили не впервой. Свой имидж успешного реформатора Михо продал еще предшественнику Зеленского, своему однокурснику по Киевскому институту международных отношений Петру Порошенко.

После Революции Достоинства пятый президент Украины сначала сделал Саакашвили главой международного совета реформ, а потом и вручил украинский паспорт вместе с должностью главы Одесской ОГА.

В родной Грузии к тому времени против Саакашвили возбудили четыре уголовных дела и объявили в международный розыск. Так что Михеил Николозович сосредоточился на Одессе, в которой с привычным энтузиазмом ломал заборы на пляжах, разбивал палатку на строящейся дороге, воевал с контрабандой на таможне. Параллельно глава облгосадминистрации еще и обвинял в коррупции тогдашнего премьера Арсения Яценюка и бизнесмена Игоря Коломойского.

Закончилось же пребывание Саакашвили в Одессе тем, что он обвинил в коррупционных злоупотреблениях уже самого Петра Порошенко и перешел в оппозицию к власти. Дальше было лишение гражданства, незаконный прорыв через границу, митинги, обвинения в попытке государственного переворота и, в конце концов, выдворение из страны.

Вернулся в Украину Саакашвили уже после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, который восстановил гражданство бывшего главы Одесской ОГА. Саакашвили неудачно поучаствовал в парламентских выборах 2019 года со своей партией Рух нових сил, не сумев набрать даже 1% голосов избирателей, после чего принялся рассказывать о полной поддержке действий нового президента.

— Насколько мне известно, он минимум за полтора-два последних месяца регулярно бывал в Офисе президента и общался с президентом, по поводу того, что нужно сделать, что нужно менять. Возможно, сумел убедить президента, что он сможет сдвинуть дело с мертвой точки, — объясняет политолог Игорь Рейтерович.

По мнению же политолога Владимира Фесенко, Зеленский уже три месяца искал сильную фигуру на пост вице-премьера и решил остановиться на Саакашвили, чтобы подчеркнуть готовность к решительным реформам.

— Зеленскому нужен таран и катализатор, нужен мощный импульс в экономической политике, энерджайзер. Саакашвили ассоциируется и с решительностью и с реформаторским потенциалом, — отмечает эксперт.

В свою очередь, политолог Петр Олещук считает, что приглашение Саакашвили также свидетельством очень короткой кадровой скамейкой власти.

— Это кадровый голод, много людей перебрали, и недавно Зеленский сказал, что он будет переформатировать Кабинет Министров пока не получит необходимый результат в плане реформ.

При этом, чем конкретно будет заниматься вице-премьер по реформам до сих пор не понятно. Подобной должности в украинском правительстве попросту никогда не было.

— Пока никто толком объяснить задачи такой должности и для чего она вообще создается, не смог, — констатирует заместитель председателя фракции партии Голос в Верховной Раде Ярослав Железняк.

Недоумевает нардеп и поводу того, что в Кабмине за полтора месяца не смогли найти полноценных министров культуры, образования и энергетики, заполнив эти вакансии временно исполняющими обязанности, но создают новый пост.

Show must go on

Наличие у Саакашвили позитивного грузинского опыта реформ не вызывает сомнений ни у кого, но вот по успехам в Одесской области есть большие вопросы.

— Мое отношение к Саакашвили неоднозначное. С одной стороны, многое, что он сделал в Грузии, вызывало восхищение и уважение. С другой стороны, в Одесской области у него не получилось ничего, — говорит народный депутат от фракции партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

Хотя, и повторить грузинские достижения, Саакашвили на посту украинского вице-премьера, по мнению экспертов, будет тяжело.

— Объективно возможности Саакашвили на этом посту будут ограничены. Одна из причин его успеха в Грузии – это неограниченная власть. И советники, Каха Бендукидзе (министр Грузии по координации экономических реформ в 2004 – 2008 годах) был. А сейчас и Кахи нет рядом, и таких полномочий нет, таких возможностей. Он вынужден будет действовать или через президента, или через премьера. А просто так делиться с ним властью никто не будет, — предполагает Владимир Фесенко.

Поэтому в Украине все чаще сравнивают возвращение Саакашвили в большую политику с приглашением известного актера в сериал, который теряет популярность, или с приглашением каскадера для главного героя фильма.

— Это публичный таран, это человек, который должен будет проводить громкие пресс-конференции, ездить по регионам, рассказывать местным чиновникам, что все они коррупционеры. Ставка на его харизматичность, публичность и медийность, она, безусловно, есть. Это тот человек, который будет делать шоу. У него каждое действие сопровождалась медийным хайпом. А поскольку у нас власть на этот хайп тоже делает ставку, думаю, это сыграло не последнюю роль, — отмечает Игорь Рейтерович.

Должен помочь Саакашвили и с позиционированием правительства в СМИ.

— Шмыгаль такая фигура блеклая, не очень живая, а Саакашвили – это ньюзмейкер и топ-спикер. На первых порах это сработает в плюс, — прогнозирует Фесенко.

Конфликтный потенциал

Но назначение Саакашвили – это и серьезные потенциальные риски для власти, предупреждают политологи. В первую очередь, из-за конфликтности и вспыльчивости Михо.

— Возможны противоречия и внутри правительства, а если обострятся отношения у Саакашвили с кем-то из окружения президента, то может и с самим президентом. То есть может повториться история, которая была у Саакашвили с Порошенко. Риск такой есть и достаточно большой. Власть очень тяжело делить. Два медведя в одной берлоге – тяжело, — говорит Фесенко.

Но сам Саакашвили уверяет, что “нападать” на президента и устраивать шоу не собирается, потому что уже “вышел из этого возраста”.

— Уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать, — заверил бывший глава Одесской ОГА.

Однако, и без президента Саакашвили будет с кем конфликтовать во власти. Например, с премьером Денисом Шмыгалем, которому нужно будет как-то контролировать шумного зама, затмевающего собой главу Кабмина. Или с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым у Саакашвили давняя взаимная неприязнь, закончившаяся даже швырянием друг в друга стаканов с водой в 2015 году. Хотя как раз с Аваковым, по мнению экспертов, Михо и легче всего может найти общий язык.

— И Саакашвили и Аваков – очень опытные и прагматичные люди, они в политике очень давно, они давно привыкли к каким-то ситуативным альянсам и противостояниям. Я не думаю, что они сразу на Кабмине начнут выяснять отношения. Все будет зависеть от того, насколько прямо будут соприкасаться их интересы, если нет, то о конфликтах никто и не вспомнит. Не думаю, что они будут ставить личные обиды из прошлого выше нынешних прагматичных интересов, — считает Петр Олещук.

Главный по советам

Пройти назначение Саакашвили вице-премьером должно через парламент. И в монобольшинстве Слуги Народа как раз согласия по поводу поддержки этого решения пока нет, рассказывает нардеп Александр Качура. Саакашвили посетит заседание фракции 24 апреля, для того чтобы убедить слуг проголосовать за его кандидатуру. Но там уже готовят альтернативные предложения для Михо.

— Сакаашвили, как известный реформатор уже попал в учебники истории. Но я не поддерживаю практику политической миграции. Он гражданин Украины, но он иностранный политик, он может советовать нам, как делать, но управленческие все должности должны занимать исключительно украинцы. Буду предлагать, чтобы под Саакашвили создали координационный совет для проведения реформ, который он бы возглавил. Он может быть советником внутри Кабмина или советником премьер-министра, — говорит Качура.

Во фракции Европейская солидарность давать голоса за назначение Саакашвили не собираются, в Голосе – еще не определились и ждут встречи с Михо.

Понятно одно, какую бы должность в итоге Саакашвили не отдали, скучно с ним точно не будет. Можно покупать поп-корн.

Валерий Литонинский