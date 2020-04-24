Интерпайп доставил из Китая крупную партию средств защиты для медиков

24 апреля в Киев из Китая прибыла крупная партия средств индивидуальной защиты для медиков — на 36 млн грн.

Среди них есть 34,3 тыс. биозащитных костюмов, 23,3 тыс. изоляционных халатов, 66 тыс. респираторов высокого класса защиты, 27 тыс. медицинских хирургических масок. Общий вес поставки – 16 тонн.

Весь объем поставки будет распределен между больницами Днепропетровской области для защиты медиков от коронавируса.

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Средства индивидуальной защиты были закуплены украинской промышленной компанией Интерпайп и благотворительным фондом Відродження регіону.

Перечень необходимого компания определяла совместно с областным и городскими штабами противодействия коронавирусу.

— Мы привозим в Днепропетровскую область тысячи средств индивидуальной защиты высокого класса от одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая. Компания благодарна нашим партнерам, которые помогли организовать и максимально ускорить процесс поставки в условиях тотального дефицита на мировом рынке. Практически 20% заболевших Covid-19 в стране – это медики. Наша задача – защитить медицинский персонал области и помочь закрыть их потребность в средствах защиты, – сказал генеральный директор Интерпайп Фади Храйбе.

Средства индивидуальной защиты начнут передавать в больницы Днепра и области уже на следующей неделе.

К слову, это не первая партия оборудования и материалов, которые Интерпайп и фонд Відродження регіону поставили для опорных медучреждений.

Ранее медикам передавали перчатки, шапочки, фартуки, бахилы, защитные очки и щитки, электроотсасыватели, расходные материалы, антисептики и дезинфицирующие средства.

Также в апреле ожидаются поставки кислородных концентраторов, бактерицидных излучателей и другого необходимого медоборудования.

Всего промышленная компания Интерпайп совместно с фондами Виктора и Елены Пинчук уже выделила 114 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине.

Напомним, 30 марта из Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестами для выявления коронавируса. Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции.

Источник: Интерпайп