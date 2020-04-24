Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

22:43 -

В Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, всего в области зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом.