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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 06.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020

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09:18 - 24 апреля

По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647  лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.

Из них 193 летальные, 601 пациент вылечился.

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09:00 - 24 апреля

За рубежом 161 украинец лечится от коронавируса, а 16 724 гражданина обратились за помощью к посольствам Украины.

Больше всего украинцев лечатся от Covid-19 в Италии и Греции, отчитывается МИД.

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23:39 - 23 апреля

В Хмельницкой области по состоянию на 21.00 67 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 7 выздоровели, 5 летальных исходов, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра.

Новый случай — из Староконстантиновского района.

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23:37 - 23 апреля

Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вируслогив. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников — Вербного воскресенья, Пасхи. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных, из них более 100 — это медики.

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22:51 - 23 апреля

В городе Кременчуг (Полтавская область) еще два человека выздоровели от коронавируса. Повторные лабораторные тесты подтвердили выздоровление от Covid-19. Всего в городе зафиксировано 9 случаев выздоровления.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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22:43 - 23 апреля

В Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, всего в области зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом.

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22:40 - 23 апреля
В Ровенской области коронавирусом заболели 109 медиков, среди которых 26 врачей

По состоянию на вечер 23 апреля на Ровенщине зарегистрировано 420 случаев заболевания Covid-19, в том числе, у 109 медработников.

За последние сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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22:38 - 23 апреля

В Донецкой области зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Пациенты из разных городов и разных возрастов. Это 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска и 60-летняя женщина из Константиновки.

Все они вернулись из России, после чего находились на самоизоляции.

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22:36 - 23 апреля

В Кировоградской области 10 медработников вылечились от Covid-19. Всего в области выздоровел 31 человек.

Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

Отмечается, что только за минувшие сутки от коронавируса вылечились шесть человек.

Всего на Кировоградщине зафиксировано 258 подтвержденных случаев коронавируса.

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16:17 - 23 апреля

Украина идет по умеренному сценарию распространения Covid-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Он посетил областную клиническую больницу имени Андрея Новака, определенную одной из опорных для госпитализации пациентов с Covid-19.

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