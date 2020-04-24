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Апрель, 24 в 8:50
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 11 мая
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 06.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.
Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020
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09:18
-
24 апреля
По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.
Из них 193 летальные, 601 пациент вылечился.
09:00
-
24 апреля
За рубежом
161 украинец лечится от коронавируса, а 16 724 гражданина обратились за помощью к посольствам Украины.
Больше всего украинцев лечатся от Covid-19 в Италии и Греции, отчитывается МИД.
23:39
-
23 апреля
В Хмельницкой области по состоянию на 21.00 67 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 7 выздоровели, 5 летальных исходов, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра.
Новый случай — из Староконстантиновского района.
23:37
-
23 апреля
Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вируслогив. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников — Вербного воскресенья, Пасхи. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных, из них более 100 — это медики.
22:51
-
23 апреля
В городе Кременчуг (Полтавская область) еще два человека выздоровели от коронавируса. Повторные лабораторные тесты подтвердили выздоровление от Covid-19. Всего в городе зафиксировано 9 случаев выздоровления.
Об этом сообщил мэр Кременчуга
Виталий Малецкий.
22:43
-
23 апреля
В Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его словам, всего в области зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом.
22:40
-
23 апреля
В Ровенской области коронавирусом заболели 109 медиков, среди которых 26 врачей
По состоянию на вечер 23 апреля на Ровенщине зарегистрировано 420 случаев заболевания Covid-19, в том числе, у 109 медработников.
За последние сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
22:38
-
23 апреля
В Донецкой области зафиксировали
три новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Пациенты из разных городов и разных возрастов. Это 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска и 60-летняя женщина из Константиновки.
Все они вернулись из России, после чего находились на самоизоляции.
22:36
-
23 апреля
В Кировоградской области 10 медработников вылечились от Covid-19. Всего в области выздоровел 31 человек.
Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
Отмечается, что только за минувшие сутки от коронавируса вылечились шесть человек.
Всего на Кировоградщине зафиксировано 258 подтвержденных случаев коронавируса.
16:17
-
23 апреля
Украина идет по умеренному сценарию распространения Covid-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Закарпатскую область.
Он посетил областную клиническую больницу имени Андрея Новака, определенную одной из опорных для госпитализации пациентов с Covid-19.
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