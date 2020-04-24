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Факты / Украина

Кличко сказал, сколько стоит лечение коронавируса в Киеве

Лечение коронавируса в Киеве будет стоит от пяти до 15 тыс. грн за сутки лечения.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что лечение в стационаре обходиться пациенту бесплатно.

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Если человеку не требуется госпитализация и он лечится дома под контролем врачей, тогда лекарства он покупает за свой счет.

Кличко сказал, что определить единую стоимость лечения невозможно из-за разных степеней сложности протекания заболевания.

Напомним, по информации ВОЗ, при лечении Covid-19 антибиотики не эффективны. В настоящее время для профилактики или лечения коронавируса в мире не существует вакцины.

Фото: Dreamstime

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