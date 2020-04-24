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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 24 апреля коронавирусом заболели еще 63 человека.

Всего в столице 1 122 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +5
  • Шевченковский +4
  • Соломенский +6
  • Днепровский +9
  • Святошинский +7
  • Деснянский +9
  • Подольский +4
  • Голосеевский +9
  • Оболонский +8
  • Дарницкий +2

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Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

Напомним, по состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.

Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.

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