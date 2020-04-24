Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 24 апреля коронавирусом заболели еще 63 человека.
Всего в столице 1 122 подтвержденных случаев Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +5
- Шевченковский +4
- Соломенский +6
- Днепровский +9
- Святошинский +7
- Деснянский +9
- Подольский +4
- Голосеевский +9
- Оболонский +8
- Дарницкий +2
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Напомним, по состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.
Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.