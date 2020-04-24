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Факты / Украина

Коронавирус в Крыму: оккупанты признали — темпы распространения выше, чем в Москве

Россия тщательно скрывает информацию о заболевании коронавирусной инфекцией среди своих военнослужащих на территории оккупированного Крыма, одновременно признала, что темпы распространения Covid-19 на полуострове выше, чем в Москве, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Пока оккупанты сообщили о более 50 больных коронавирусом в Крыму.

— На всех временно оккупированных территориях — и на Донбассе, и в Крыму — наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов, что тщательно скрывается, — говорится в сообщении.

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Так называемые руководители Крыма публично призвали россиян не ехать в Крым.

— Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксированы акты вандализма против автомобилей, имеющих не крымские регистрационные номерные знаки, — отмечается в заявлении украинского ведомства.

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 187 человек умерло, а 504 пациента выздоровели. За сутки выявлено 578 новых случаев.

Фото: Dreamstime

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