Коронавирус в Украине - статистика МОЗ и карта распространения по областям

По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 человек.

Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 370 случаев;

Волынская область — 203 случая;

Днепропетровская область — 195 случаев;

Донецкая область — 24 случая;

Житомирская область — 309 случаев;

Закарпатская область — 260 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 684 случая;

Кировоградская область — 283 случая;

г. Киев — 1 122 случая;

Киевская область — 505 случаев;

Львовская область — 298 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 169 случаев;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 437 случаев;

Сумская область — 90 случаев;

Тернопольская область — 532 случая;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 65 случаев;

Черновицкая область — 1 199 случаев;

Черкасская область — 234 случая;

Черниговская область — 19 случаев.

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Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.