Коронавирус в Украине - статистика МОЗ и карта распространения по областям

По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 человек.
Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 370 случаев;
- Волынская область — 203 случая;
- Днепропетровская область — 195 случаев;
- Донецкая область — 24 случая;
- Житомирская область — 309 случаев;
- Закарпатская область — 260 случаев;
- Запорожская область — 163 случая;
- Ивано-Франковская область — 684 случая;
- Кировоградская область — 283 случая;
- г. Киев — 1 122 случая;
- Киевская область — 505 случаев;
- Львовская область — 298 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Николаевская область — 103 случая;
- Одесская область — 169 случаев;
- Полтавская область — 161 случай;
- Ровенская область — 437 случаев;
- Сумская область — 90 случаев;
- Тернопольская область — 532 случая;
- Харьковская область — 118 случаев;
- Херсонская область — 77 случаев;
- Хмельницкая область — 65 случаев;
- Черновицкая область — 1 199 случаев;
- Черкасская область — 234 случая;
- Черниговская область — 19 случаев.
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