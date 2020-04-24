Коронавирус в ВСУ: 51 больной, 2 летальных случая

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 51 случай заболевания коронавирусом.
— На 07.00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 51 случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая.
На изоляции (в частности самоизоляции) находятся 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 42 человека, — сообщили в ВСУ.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом.
Четыре больных лечатся в медицинских учреждениях, а один — на самоизоляции.
Напомним, на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7647 случаев Covid-19. За сутки заболели 477 человек.