В Киевской области проводится проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях, где обнаружены больные коронавирусом, сообщил и. о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

Одно общежитие находится в селе Петропавловское Бориспольского района. В нем проживает инфицированная медработница. Она вместе с семьей находится в отдельном крыле с собственной кухней и санузлом.

Всего там 43 жителя. Клинических проявлений болезни у них нет, у всех взяли образцы для ПЦР-тестов.

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Также проверяют общежитие в пгт Гостомель. Больной один из жителей — военнослужащий. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы.

Мужчина проживает в блоке вместе с двумя членами семьи. Кухня и санузел у семьи отдельные. У членов семьи, которая находится на самоизоляции, также взяли необходимые анализы.

Напомним, ранее коронавирус в Вишневом обнаружили у 78 из 224 жителей общежития. Среди инфицированных есть 16 детей в возрасте до 17 лет. Три пациента находятся в больнице.