PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Киевщине проверяют еще два общежития, где есть больные Covid-19

В Киевской области проводится проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях, где обнаружены больные коронавирусом, сообщил и. о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

Одно общежитие находится в селе Петропавловское Бориспольского района. В нем проживает инфицированная медработница. Она вместе с семьей находится в отдельном крыле с собственной кухней и санузлом.

Всего там 43 жителя. Клинических проявлений болезни у них нет, у всех взяли образцы для ПЦР-тестов.

Читайте: Коронавирус в Вишневом: люди сбегали из общежития через окна, чтобы купить продукты

Также проверяют общежитие в пгт Гостомель. Больной один из жителей — военнослужащий. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы.

Мужчина проживает в блоке вместе с двумя членами семьи. Кухня и санузел у семьи отдельные. У членов семьи, которая находится на самоизоляции, также взяли необходимые анализы.

Напомним, ранее коронавирус в Вишневом обнаружили у 78 из 224 жителей общежития. Среди инфицированных есть 16 детей в возрасте до 17 лет. Три пациента находятся в больнице.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка