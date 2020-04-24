Не время для конфликтов: Саакашвили об отношениях с Аваковым

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявляет, что у него нет конфликта с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

— Нет у меня конфликта. Сейчас не время для конфликтов, — сказал Саакашвили перед заседанием фракции Слуга народа, отвечая на вопрос есть ли у него сейчас конфликт с Аваковым.

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Напомним, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля в 13.00. На сайте парламента опубликована официальная повестка дня, однако в кулуарах поговаривают еще и об одном кадровом назначении. Речь идет о Михеиле Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский предлагает на должность вице-премьера по реформам.

Кроме того, один пленарный день может вместить два внеочередных заседания: одно — по требованию президента, второе — по инициативе депутатов.