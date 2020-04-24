24 апреля в 13.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Кроме того, один пленарный день может вместить два внеочередных заседания: одно — по требованию президента, второе — по инициативе депутатов.
По словам председателя фракции Слуга народа Евгении Кравчук, депутаты могут рассмотреть создание Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Соответствующий пункт также есть в повестке дня.
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В целом на повестке для у депутатов рассмотрение регламента Верховной Рады, изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Кроме этого парламентарии рассмотрят законопроект о внутреннем водном транспорте.
Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда Верховная Рада вернется к обычному режиму работы.