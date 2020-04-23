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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приват24 возобновил работу после сбоя

Все сервисы в приложении Приват24 снова заработали в обычном режиме.

Ряд услуг онлайн-банкинга была частично недоступна из-за технического сбоя.

В частности, у пользователей возникали трудности при проведении платежей в мобильном приложении и на сайте.

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К слову, количество и объемы банковских операций через приложение онлайн-банкинга Приват24 за первую неделю карантина увеличилось на 27%. В то же время количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн-режиме, сократилось на 30-70% в зависимости от региона.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как оформить карту Приватбанка онлайн.

Источник: Интерфакс-Украина

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