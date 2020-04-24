Саакашвили проводит встречу с фракцией Слуга народа

Экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили пригласили в офис партии Слуга народа. Сейчас там проходит его встреча с народными депутатами.

— Мы хотим услышать его план, задать вопрос, и только после этого сможем определиться, есть ли большинство голосов во фракции, — ранее заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Только при таких условиях, по ее словам, вопрос его назначения на должность вице-премьера по вопросам реформ выноситься на рассмотрение парламента.

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Ранее первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко прогнозировал, что голосование за кандидатуру Саакашвили может произойти только на следующей неделе.

На днях президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом министров и Верховной Радой.