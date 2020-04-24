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Факты / Украина / Политика

Это провокация: Цушко о возможном назначении заместителем министра финансов

Василий Цушко прокомментировал информацию о том, что он претендует на должность заместителя министра финансов. Он назвал это провокацией.

Хотя Василий Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал комментировать ситуацию только к концу дня, несмотря на то, что новость о его возможном назначении появилась еще утром.

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Напомним, 24 апреля экс-министр экономики Василий Цушко подал декларацию о доходах за 2019 год.

В ней он указал местом будущей работы Министерство финансов Украины, а должность, на которую претендует, — заместитель министра.

Что известно о Василии Цушко, ранее писали Факты ICTV.

Источник: Новое время

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