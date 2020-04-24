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Факты / Украина / Общество

В Херсонской области из-за коронавируса три населенных пункта закроют на выходные

Райцентр Олешки и поселки Малые Копани и Левые Солонцы в Херсонской области на выходные закроют на въезд-выезд.

Там будут проводить усиленные карантинные меры, сообщил Вадим Чабан, заместитель председателя ОГА.

— Это связано с обнаружением в Олешковской районе двух новых случаев заболевания коронавирусом и в целом с уровнем заболеваемости, — говорит Чабан.

Читайте: На Херсонщине четыре населенных пункта закрывают на карантин

Решению 24 апреля приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, в Херсонской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

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