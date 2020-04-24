Райцентр Олешки и поселки Малые Копани и Левые Солонцы в Херсонской области на выходные закроют на въезд-выезд.
Там будут проводить усиленные карантинные меры, сообщил Вадим Чабан, заместитель председателя ОГА.
— Это связано с обнаружением в Олешковской районе двух новых случаев заболевания коронавирусом и в целом с уровнем заболеваемости, — говорит Чабан.
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Решению 24 апреля приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Напомним, в Херсонской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.