Райцентр Олешки и поселки Малые Копани и Левые Солонцы в Херсонской области на выходные закроют на въезд-выезд.

Там будут проводить усиленные карантинные меры, сообщил Вадим Чабан, заместитель председателя ОГА.

— Это связано с обнаружением в Олешковской районе двух новых случаев заболевания коронавирусом и в целом с уровнем заболеваемости, — говорит Чабан.

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Решению 24 апреля приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, в Херсонской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса.