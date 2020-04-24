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Факты / Украина

В Киеве подтвердили 63 новых случая заболевания коронавирусом

В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая коронавируса, общее количество выросло до 1 122 человек. Количество летальных случаев возросло до 20.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Заболели:

  • 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет;
  • 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • шесть мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.

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Среди инфицированных Covid-19 — три медика.

В больницы госпитализировали 20 человек. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Украине зафиксировано 7 647 случаев коронавируса, из них — 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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