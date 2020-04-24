В Николаеве закрыли кладбища на карантин. Ограничения будут действовать с 24 апреля до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение одобрил исполнительный комитет городского совета.

— С 24 апреля по 11 мая 2020 года закрыть для посещения граждан кладбища на территории города Николаева.

Исключение составляют случаи захоронения умершего, при условии проведения ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил.

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Разрешается участие не более 10 человек и обеспечение расстояния между присутствующими не менее 1,5 метра.

Сейчас в Николаеве зафиксировано 103 случая коронавирусной инфекции.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса кладбища Одессы закрывают на период проведения карантинных мер.

Источник: городской совет Николаева