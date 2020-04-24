В доме престарелых Одессы зафиксировали вспышку коронавируса. В учреждении заболели сразу пять человек, из них три медработника.

По словам главного санитарного врача области Виталия Гончарова, первый случай заболевания в доме престарелых зафиксировали еще 17 апреля.

После изучения и установления контактов коронавирус обнаружили еще у четырех людей.

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По словам Гончарова, вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима в доме престарелых.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области из-за вспышки коронавируса закрыли целую больницу. На двухнедельный карантин отправили больницу города Подольск.