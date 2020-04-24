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Факты / Украина / Общество

В Сумской области больной Covid-19 заразил 24 человека, один из них умер

Житель Сумской области, который во время пребывания за границей заболел коронавирусом, по возвращении не придерживался самоизоляции и заразил 24 человека, один из них умер.

Больной решил не сидеть дома, а посетить близких.

— Человек, не подумав, съездив за границу, отдохнув и не зная, что он должен быть 14 дней на самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате, мы получили 6 семейных ячеек, в которых заболели 24 человека и один человек умер, — рассказал заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк.

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Сейчас в полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в Конотопе Сумской области от коронавируса умерла пожилая женщина, позже вирус обнаружили у ее родственников.

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