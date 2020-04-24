В Тернополе коронавирус обнаружили у священнослужителя храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Диагноз подтвердило ПЦР-тестирование.

Кроме того, Covid-19 заболела и жена священнослужителя.

— Священнослужителя и его жену госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой помощи, — говорится в сообщении.

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По состоянию на 24 апреля 2020 года коронавирус подтвердили в 37 терпонолян, 5 жителей города выздоровели.

Напомним, на Пасху в Тернопольской области было зафиксировано нарушение карантинных мер. Несмотря распоряжение правительства и карантин, в праздничный день в Почаевской Свято-Успенской лавре состоялась служба с участием значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом