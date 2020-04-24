В Виннице Covid-19 заболела рабочая фабрики по производству масок

В Виннице на швейной фабрике Володарка, которая во время пандемии коронавируса стала шить защитные костюмы и маски для медиков, у работников подозревают коронавирус.

По информации самих сотрудников предприятия, Covid-19 заболела их коллега, в других работников отобрали анализы для тестирования, но результаты пока не сообщили.

— Нам не сообщают о результатах. Что-то умалчивают? У каждого из нас дети и старые родители, мы волнуемся. Не говорят, будет ли фабрика работать или закроют на две недели, — сообщили швеи местному изданию.

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Руководство ЧАО Володарка говорит о подозрении на коронавирус в их работницы. Если тестирование подтвердит вирус у нее или ее коллег, цех закроют.

— После пасхальных праздников получили такую ​​новость… Несколько дней не работаем. Если информация подтвердится, закроем на карантин один цех, где работала женщина, которая заболела, — сообщил председатель правления ЧАО Володарка Роман Гавриш.

Напомним, из-за коронавируса в Виннице закрыли онкологический центр.

Источник: 33 канал