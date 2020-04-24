По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.

Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что среди новых больных — 28 детей и 98 медработников.

По его словам, 6 больных умерли и 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 370 случаев;

Волынская область — 203 случая;

Днепропетровская область — 195 случаев;

Донецкая область — 24 случая;

Житомирская область — 309 случаев;

Закарпатская область — 260 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 684 случая;

Кировоградская область — 283 случая;

г. Киев — 1 122 случая;

Киевская область — 505 случаев;

Львовская область — 298 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 169 случаев;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 437 случаев;

Сумская область — 90 случаев;

Тернопольская область — 532 случая;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 65 случаев;

Черновицкая область — 1199 случаев;

Черкасская область — 234 случая;

Черниговская область — 19 случаев.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.