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Факты / Украина

В Украине 477 новых больных коронавирусом, в целом — 7 647

По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647  лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.

Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что среди новых больных — 28 детей и 98 медработников.

По его словам, 6 больных умерли и 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 370 случаев;
  • Волынская область — 203 случая;
  • Днепропетровская область — 195 случаев;
  • Донецкая область — 24 случая;
  • Житомирская область — 309 случаев;
  • Закарпатская область — 260 случаев;
  • Запорожская область — 163 случая;
  • Ивано-Франковская область — 684 случая;
  • Кировоградская область — 283 случая;
  • г. Киев — 1 122 случая;
  • Киевская область — 505 случаев;
  • Львовская область — 298 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область — 169 случаев;
  • Полтавская область — 161 случай;
  • Ровенская область — 437 случаев;
  • Сумская область — 90 случаев;
  • Тернопольская область — 532 случая;
  • Харьковская область — 118 случаев;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 65 случаев;
  • Черновицкая область — 1199 случаев;
  • Черкасская область — 234 случая;
  • Черниговская область — 19 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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