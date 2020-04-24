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Факты / Украина / Общество

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине годовалому ребенку впервые пересадили костный мозг от неродственного донора из Германии.

Мальчик, которому 1,2 года, болеет комбинированным иммунодефицитом. Он живет в стерильном боксе в Охматиде.

У ребенка нет иммунитета и убить его могла любая инфекция. От этой болезни умер его брат.

Мальчик из Германии, который идеально подошел, сразу согласился стать донором. Однако из-за карантина оказалось сложным доставить костный мозг в Украину.

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Одна из компаний, которая занимается экспресс доставками, согласилась перевезти драгоценные клетки. Контейнер везли пилоты грузового самолета.

К исторической трансплантации готовились полтора года.

Ранее Факты ICTV писали, что 67-летнему киевлянину успешно имплантировали механическое сердце.

Это первый случай в Украине, когда такую операцию провели в муниципальной больнице.

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