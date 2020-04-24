Экс-министр экономики Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2019 год.

В декларации Цушко указал местом будущей работы Министерство финансов Украины, а должность, на которую претендует – заместитель министра.

Биография Василия Цушко:

Василий Цушко родился в Одесской области. Высшее образование получил в сельскохозяйственном институте на экономическом факультете.

В 1994 году он стал депутатом Верховной Рады и присоединился к Социалистической партии Александра Мороза.

Депутатом он работал в банковском и финансовом комитете.

После Оранжевой революции в 2004 году занял должность губернатора Одесской области по квоте Социалистической партии.

После парламентских выборов и создания широкой коалиции Соцпартии и Партии регионов Цушко возглавил Министерство внутренних дел. Тогда его называли одним из идеологов коалиции.

Во время обострения противостояния силовых органов, подконтрольных президенту Виктору Ющенко и премьеру Виктору Януковичу, Цушко стал на сторону последнего и помогал тому в борьбе с президентом. Тогда произошло силовое противостояние за контроль над прокуратурой между милицией и госохраной, которая была на стороне президента.

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В интервью Цушко рассказывал, что в 2007 году спас Януковича и Азарова от ареста.

После решения политического кризиса и перевыборов Цушко ушел в отставку.

В 2009 году он появился на избирательной кампании в команде Януковича. После его победы Цушко получил должность министра экономики, проработав на ней до декабря 2010 года.

17 декабря 2010 года Цушко стал председателем антимонопольного комитета, где работал до отстранения Януковича.

В 2014 году он баллотировался на президентских выборах, но снял свою кандидатуру.

Сейчас Цушко является заместителем председателя Соцпартии Александра Мороза.

Декларация Василия Цушко:

Цушко указал 8 178 грн зарплаты в ООО Украинское сырье ЛТД. Несмотря на доход в его собственности числится автомобиль Infiniti QX70 2006 года выпуска.

Также у него есть квартира в Киеве площадью 115 квадратных метров.

Цушко владеет земельным участком в Одесской области площадью 26 300 квадратных метров и участком в селе Процев Киевской области размером в 1200 квадратных метров.

Напомним, 30 марта бывший заместитель главы Администрации президента Украины и экс-заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко возглавил Минфин.