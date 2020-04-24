Выплаты медикам до 300%: Кабмин утвердил тарифы на лечение больных Covid-19

Кабинет министров утвердил тарифы на лечение больных Covid-19, которые регулируют оплату медучреждениям услуг по диагностике, лечению и транспортировке пациентов.
Принятым постановлением утверждены четыре пакета:
- стационарная помощь пациентам с Covid-19;
- экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием Covid-19;
- медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, созданным для реагирования на коронавирусную болезнь;
- стационарная медицинская помощь при коронавирусе, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.
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Постановление также позволит начать выплачивать надбавки в 300% зарплаты медикам.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после эпидемии коронавируса в Украине нужно менять подход к медицинской реформе.