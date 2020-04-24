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Факты / Украина

Я доволен тем, как работает карантин в Украине — Ляшко

Система здравоохранения Украины пока справляется с ростом больных коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Право на власть.

— Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку у нас сегодня есть результат роста количества коронавирсной болезни, с которым справляется система здравоохранения, — сказал Ляшко.

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Однако, по его словам, карантин в Украине продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мер.

— Да, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мер, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост …

Поэтому и продлен карантин до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мер, которые могут дать свой результат, — заявил Ляшко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пик заболеваемости коронавирусом в столице прогнозируют на начало мая.

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