Я доволен тем, как работает карантин в Украине — Ляшко

Система здравоохранения Украины пока справляется с ростом больных коронавирусом.
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Право на власть.
— Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку у нас сегодня есть результат роста количества коронавирсной болезни, с которым справляется система здравоохранения, — сказал Ляшко.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Однако, по его словам, карантин в Украине продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мер.
— Да, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мер, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост …
Поэтому и продлен карантин до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мер, которые могут дать свой результат, — заявил Ляшко.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, пик заболеваемости коронавирусом в столице прогнозируют на начало мая.