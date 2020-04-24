Я доволен тем, как работает карантин в Украине — Ляшко

Система здравоохранения Украины пока справляется с ростом больных коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Право на власть.

— Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку у нас сегодня есть результат роста количества коронавирсной болезни, с которым справляется система здравоохранения, — сказал Ляшко.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Однако, по его словам, карантин в Украине продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мер.

— Да, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мер, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост … Поэтому и продлен карантин до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мер, которые могут дать свой результат, — заявил Ляшко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пик заболеваемости коронавирусом в столице прогнозируют на начало мая.