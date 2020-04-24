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Факты / Украина

За сутки в Киеве девять священников заболели коронавирусом

За сутки в Киеве зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом среди священников.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, священники служили в трех разных храмах Киева.

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Священники инфицированные Covid-19:

  • Пятеро — из Киево-Печерской лавры;
  • Трое — из Покровского Голосеевского монастыря;
  • Один — из женского монастыря Святого Пантелеймона.

Напомним, в Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая коронавируса, общее количество выросло до 1 122 человек. Количество летальных случаев возросло до 20.

Всего в Украине зафиксировано 7 647 человек инфицированных Covid-19.

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