За сутки в Киеве девять священников заболели коронавирусом

За сутки в Киеве зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом среди священников.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, священники служили в трех разных храмах Киева.
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Священники инфицированные Covid-19:
- Пятеро — из Киево-Печерской лавры;
- Трое — из Покровского Голосеевского монастыря;
- Один — из женского монастыря Святого Пантелеймона.
Напомним, в Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая коронавируса, общее количество выросло до 1 122 человек. Количество летальных случаев возросло до 20.
Всего в Украине зафиксировано 7 647 человек инфицированных Covid-19.