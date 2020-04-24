За рубежом 161 украинец лечится от коронавируса, а 16 724 гражданина обратились за помощью к посольствам Украины.

Больше всего украинцев лечатся от Covid-19 в Италии и Греции, отчитывается МИД.

Австралия — 1

Австрия — 3

Греция — 12

Испания — 4

Италия — 121

Мальта 1

Нигерия — 1

Португалия — 1

РФ — 2

Сербия — 1

США — 2

Таиланд — 1

ФРГ — 1

Швеция — 1

Швейцария — 1

Япония — 4

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В то же время 56 граждан Украины выздоровели от коронавируса за рубежом, из них больше в Греции — 22 человека, 7 украинцев умерли от вируса.

Напомним, ранее мы писали, что 50 украинцев излечились от коронавируса за рубежом. Как отчиталось МИД, больше всего тех, кто выздоровел, было в Греции и в Польше.