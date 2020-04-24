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Факты / Украина / Общество

За границей 161 украинец лечится от Covid-19, 7 человек умерли — МИД

За рубежом 161 украинец лечится от коронавируса, а 16 724 гражданина обратились за помощью к посольствам Украины.

Больше всего украинцев лечатся от Covid-19 в Италии и Греции, отчитывается МИД.

  • Австралия — 1
  • Австрия — 3
  • Греция — 12
  • Испания — 4
  • Италия — 121
  • Мальта 1
  • Нигерия — 1
  • Португалия — 1
  • РФ — 2
  • Сербия — 1
  • США — 2
  • Таиланд — 1
  • ФРГ — 1
  • Швеция — 1
  • Швейцария — 1
  • Япония — 4

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В то же время 56 граждан Украины выздоровели от коронавируса за рубежом, из них больше в Греции — 22 человека, 7 украинцев умерли от вируса.

Напомним, ранее мы писали, что 50 украинцев излечились от коронавируса за рубежом. Как отчиталось МИД, больше всего тех, кто выздоровел, было в Греции и в Польше.

Источник: МИД

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