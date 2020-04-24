За рубежом 161 украинец лечится от коронавируса, а 16 724 гражданина обратились за помощью к посольствам Украины.
Больше всего украинцев лечатся от Covid-19 в Италии и Греции, отчитывается МИД.
- Австралия — 1
- Австрия — 3
- Греция — 12
- Испания — 4
- Италия — 121
- Мальта 1
- Нигерия — 1
- Португалия — 1
- РФ — 2
- Сербия — 1
- США — 2
- Таиланд — 1
- ФРГ — 1
- Швеция — 1
- Швейцария — 1
- Япония — 4
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В то же время 56 граждан Украины выздоровели от коронавируса за рубежом, из них больше в Греции — 22 человека, 7 украинцев умерли от вируса.
Напомним, ранее мы писали, что 50 украинцев излечились от коронавируса за рубежом. Как отчиталось МИД, больше всего тех, кто выздоровел, было в Греции и в Польше.