24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении “законодательного спама”.

Закон принял парламент 16 апреля.

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Этот документ о внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры и в закон о местном самоуправлении.

К слову, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.