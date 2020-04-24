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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон о предотвращении “законодательного спама”

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении “законодательного спама”.

Закон принял парламент 16 апреля.

ЧитайтеЭкс-президент Грузии и глава Одесской ОГА: что известно о Михеиле Саакашвили

Этот документ о внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры и в закон о местном самоуправлении.

К слову, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.

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