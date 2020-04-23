Увольнение врачей и аванс до 2 тыс. грн: медицина в Украине на грани катастрофы

Украинским медикам выплатили в апреле мизерный аванс, а в некоторых регионах и вовсе собираются сокращать штат.

Руководитель Днепропетровской больницы объявила голодовку, потому что ей нечем выплатить зарплату 160 работникам. По ее словам, у больницы помимо зарплат есть и дургие траты такие как медикаменты, продукты питания и так далее.

По ее словам, на счету больницы нет денег.

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— Мы получили 237 тыс. этого едва хватило для того, чтобы выплатить аванс персоналу. Это меньше чем тысяча гривен. Это где-то 700-800 грн одному человеку на руки, — сказала она.

Медики других больниц в апреле получили аванс, который не дотягивает и до 2 тыс. грн.

— Такая финансовая катастрофа — из-за промедления чиновников. С начала апреля все больницы страны перешли на новую систему финансирования. Как и в семейной медицине, профильные больницы должны получать деньги за количество пациентов. Но за последний месяц перед стартом реформы в министерстве не приняли необходимых решений, да еще и карантин отменил запланированные операции. Поэтому пришлось уже сейчас спешно спасать ситуацию. Больницам решили перечислить 60% денег по старой схеме, а уже остальное должны заплатить за количество вылеченных людей. Почему деньги поступают неравномерно и как их тратят? Это вопрос к министерству здравоохранения руководителей больниц, — говорится в сюжете.

В Запорожье собираются увольнять медиков из-за финансовой дырки. Таким образом из 154 бригад скорой помощи должны оставить 110, поскольку на их обслуживание нужно 67 млн грн, которых нет.

Обещанного повышения на 300% еще не произошло.

— Медики получили аванс в апреле, конечно, он еще ничего не содержит, потому что у нас бюджета не было и мы не имели еще источника и ресурса, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ближайшее время в Минздраве планируют провести аудит, чтобы исправить ошибки в начислениях.

Напомним, 15 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабмин выделит регионам средства из государственного бюджета на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.