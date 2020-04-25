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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 случаев Covid-19. За сутки заболели 477 человек.

Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.

Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020

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10:45 - 25 апреля

За последние сутки в области подтверждено семь случаев заболевания коронавирус (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов), а также зарегистрировано 32 новых подозрения.

В Изюмском районе заболели 2 медики (следовательно, всего на область у 21 медика официально подтверждено коронавирус)

Трое лиц, у кого подтверждено коронавирус, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции.

Трое лиц, у кого еще не подтверждено подозрение, 87 госпитализированы, 24-на самоизоляции.

Растет статистика выздоровевших-плюс 3 за последние сутки.

За весь период регистрации в области зафиксировано 318 случаев подозрений на коронавирус, из них:

  • 125 случаев подтверждено;
  • 82 случая опровергнуты;
  • 15 человек выздоровел;
  • два человека умерли.

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Х
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10:00 - 25 апреля

На Полтавщине 169 подтвержденных случаев заболевания коронавирус, новых за сутки – 8. Продолжает болеть 152 человека. Выздоровели за сутки еще два человека, всего — 14.

Ситуация в разрезе городов и районов:

Кременчуг – 58, Полтава – 27, Кременчугский район – 21, Миргородский район с городом Миргород – 12, Горишные Плавни – 12, Зеньковский район – 10, Полтавский район – 5, Кобелякский район – 4, Чутовский район – 3, Лубны – 2, Лубенский, Пирятинский, Оржицкий, Глобинский, Козельщинский и Карловский районы – по 2, Машевский район – 1 (человек выздоровел), Котелевский и Хорольский районы – по 1.

Лабораторно подтвердили коронавирус у 48 медицинских работников из разных отделений: Кременчугская ЦРБ – 30, Полтава – 7, Миргород – 5, Зеньков – 3, Кременчуг, Верхние Плавные и Оржица – по 1.

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Х
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09:59 - 25 апреля

Лабораторным центром Министерство здравоохранения Украины подтвержден коронавирус у 169 жителей Одесской области. За неделю количество пациентов выросло на 72 человека.

Самому младшему пациенту — 9 месяцев, самому старшему — 87 лет.
Зафиксировано три летальных случая.

Наибольшие вспышки наблюдаются в городе Одесса — 50 случаев, Подольске — 46 случаев и Беляевском районе — 26 случаев.

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Х
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08:55 - 25 апреля

По состоянию на утро 25 апреля на Ровенщине зарегистрировано 21 новый случай коронавируса.

Среди заболевших:

  • 10 жителей из г. Ровно;
  • один из Корецкого района (с. Старый Корец);
  • один из Радивиловского района (С. Опарипсы);
  • один — с. Городок
  • восемь — с. Заря).

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 97 образцов для ПЦР-тестирование.

Всего на Ровенщине зарегистрировано 484 случая заболевания.

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Х
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23:28 - 24 апреля
В Днепропетровской области диагностировано 17 новых случаев коронавируса

На Днепропетровщине 17 новых случаев коронавируса.Инфекция подтвердилась у 7 жителей Днепра, по 4 – у жителей Кривого Рога и Апостоловского района. Также заболели по одному человеку из Днепровского и Пятихатского районов.

По состоянию на 22:00 в Днепропетровской области 241 лабораторно подтвержденный случай коронавируса. 11 человек выздоровели.

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Х
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23:23 - 24 апреля
В Житомирской области зафиксировали 28 новых случаев коронавируса

Всего в области лабораторно подтверждены 337 случаев заражения.

24 апреля в Житомирской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 337 зарегистрированных диагнозов.

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22:15 - 24 апреля
В Донецкой области диагностировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом

Три новых случая коронавируса в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте.

В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины.

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20:30 - 24 апреля
На Ровенщине подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусом

На Ровенщине зарегистрировано 463 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 летальных и 41 человек выздоровел.

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19:19 - 24 апреля
В Черкасской области 235 подтвержденных случаев коронавируса

17 человек находится в тяжелом состоянии в областной больнице. 11 из них — со сложной сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.

Выздоровели — 64 человека. Областной лабораторный центр с начала карантина провел 4363 ПЦР-тестирования. За последние сутки — 279.

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19:15 - 24 апреля
На Днепропетровщине 224 человека заболели коронавирусом

По состоянию на 24.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса по области составляет 224 случая.

В Днепре зафиксировано 12 новых случаев, в Днепровском районе — 3, в городе Кривой Рог — 10 в Первомайске 3 новых случаев.

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