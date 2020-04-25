Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

10:45 -

За последние сутки в области подтверждено семь случаев заболевания коронавирус (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов), а также зарегистрировано 32 новых подозрения.

В Изюмском районе заболели 2 медики (следовательно, всего на область у 21 медика официально подтверждено коронавирус)

Трое лиц, у кого подтверждено коронавирус, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции.

Трое лиц, у кого еще не подтверждено подозрение, 87 госпитализированы, 24-на самоизоляции.

Растет статистика выздоровевших-плюс 3 за последние сутки.

За весь период регистрации в области зафиксировано 318 случаев подозрений на коронавирус, из них: