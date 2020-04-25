По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавируса.
Из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой области.
Читайте: Карта распространения коронавируса в мире (ОНЛАЙН)
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область — 1308 случаев;
- г. Киев — 1159 случаев;
- Ивано-Франковская область — 700 случаев;
- Тернопольская область — 565 случаев;
- Киевская область — 519 случаев;
- Ровенская область — 483 случая;
- Винницкая область — 377 случаев;
- Житомирская область — 337 случаев;
- Львовская область — 317 случаев;
- Кировоградская область — 306 случаев;
- Закарпатская область — 286 случаев;
- Черкасская область — 249 случаев;
- Днепропетровская область — 240 случаев;
- Волынская область — 212 случаев;
- Одесская область — 183 случая;
- Запорожская область — 171 случай;
- Полтавская область — 169 случаев;
- Харьковская область — 125 случаев;
- Николаевская область — 103 случая;
- Сумская область — 94 случая;
- Херсонская область — 79 случаев;
- Хмельницкая область — 66 случаев;
- Луганская область — 28 случаев;
- Донецкая область — 27 случаев;
- Черниговская область — 22 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в США разработали вакцину против коронавируса, экспериментальную дозу которой получили первые участники клинических испытаний.