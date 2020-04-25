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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Украине: сколько больных Covid-19 в областях

По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавируса.

Из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой области.

ЧитайтеКарта распространения коронавируса в мире (ОНЛАЙН)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Черновицкая область — 1308 случаев;
  • г. Киев — 1159 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 700 случаев;
  • Тернопольская область — 565 случаев;
  • Киевская область — 519 случаев;
  • Ровенская область — 483 случая;
  • Винницкая область — 377 случаев;
  • Житомирская область — 337 случаев;
  • Львовская область — 317 случаев;
  • Кировоградская область — 306 случаев;
  • Закарпатская область — 286 случаев;
  • Черкасская область — 249 случаев;
  • Днепропетровская область — 240 случаев;
  • Волынская область — 212 случаев;
  • Одесская область — 183 случая;
  • Запорожская область — 171 случай;
  • Полтавская область — 169 случаев;
  • Харьковская область — 125 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Сумская область — 94 случая;
  • Херсонская область — 79 случаев;
  • Хмельницкая область — 66 случаев;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Донецкая область — 27 случаев;
  • Черниговская область — 22 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в США разработали вакцину против коронавируса, экспериментальную дозу которой получили первые участники клинических испытаний.

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