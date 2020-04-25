По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавируса.

Из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой области.

Читайте: Карта распространения коронавируса в мире (ОНЛАЙН)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область — 1308 случаев;

г. Киев — 1159 случаев;

Ивано-Франковская область — 700 случаев;

Тернопольская область — 565 случаев;

Киевская область — 519 случаев;

Ровенская область — 483 случая;

Винницкая область — 377 случаев;

Житомирская область — 337 случаев;

Львовская область — 317 случаев;

Кировоградская область — 306 случаев;

Закарпатская область — 286 случаев;

Черкасская область — 249 случаев;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Волынская область — 212 случаев;

Одесская область — 183 случая;

Запорожская область — 171 случай;

Полтавская область — 169 случаев;

Харьковская область — 125 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Сумская область — 94 случая;

Херсонская область — 79 случаев;

Хмельницкая область — 66 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Донецкая область — 27 случаев;

Черниговская область — 22 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в США разработали вакцину против коронавируса, экспериментальную дозу которой получили первые участники клинических испытаний.