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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 09.30 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 человек.

Из них 201 летальный, 782 пациента вылечились.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 377 случаев;
  • Волынская область — 212 случаи;
  • Днепропетровская область — 240 случаев;
  • Донецкая область — 27 случаев;
  • Житомирская область — 337 случаев;
  • Закарпатская область — 286 случаев;
  • Запорожская область — 171 случай;
  • Ивано-Франковская область — 700 случаев;
  • Кировоградская область — 306 случаев;
  • г. Киев — 1159 случаев;
  • Киевская область — 519 случаев;
  • Львовская область — 317 случаев;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Николаевская область — 103 случая;
  • Одесская область-183 случая;
  • Полтавская область — 169 случаев;
  • Ровенская область-483 случая;
  • Сумская область — 94 случая;
  • Тернопольская область — 565 случаев;
  • Харьковская область — 125 случаев;
  • Херсонская область — 79 случаев;
  • Хмельницкая область — 66 случаев;
  • Черновицкая область — 1308 случаев;
  • Черкасская область — 249 случаев;
  • Черниговская область — 22 случая.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

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