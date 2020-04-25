На Николаевщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса

25 апреля на Николаевщине зафиксировали вторую смерть от коронавирусной инфекции.
Умер 73-летний житель с. Прибужье Домановского района.
Читайте: Все окончательные документы по повышению зарплат врачам приняты — Степанов
Его госпитализировали 18 апреля в КНП Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.
Из них 201 летальный случай, а 782 пациента выздоровели.
Источник: Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС