На Николаевщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса

25 апреля на Николаевщине зафиксировали вторую смерть от коронавирусной инфекции.

Умер 73-летний житель с. Прибужье Домановского района.

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Его госпитализировали 18 апреля в КНП Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.

Из них 201 летальный случай, а 782 пациента выздоровели.

Источник: Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС