Под Днепром коронавирусом инфицированы 45 жителей ребцентров

В Днепропетровской области зафиксированы 54 новых случая инфицирования коронавирусом.

Из них 45 инфицированных — жители реабилитационных центров, заболевших в результате контактов в Першотравенске.

Также 6 новых случаев Covid-19 обнаружили в Кривом Роге, сообщает Днепропетровский областной совет.

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По состоянию на 15.00 25 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в области составляет 294 случая.

Напомним, В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья 11 человек инфицированы коронавирусом.