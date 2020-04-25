Сначала для граждан со спецпропуском: когда заработает метро в Киеве

В случае способствующей эпидемиологической ситуации метрополитен в Киеве возобновит свою работу 31 мая.
Запуск подземки может состояться не раньше, чем на третьем этапе плана Кабинета министров по выходу Украины из карантина.
— А это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая, — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первыми смогут пользоваться метро после его открытия только те граждане, которые будут иметь спецпропуск.
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Все остальные жители столицы смогут использовать этот вид транспорта примерно с 10 июня.
Как сообщалось, Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.