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Факты / Украина

Точно в цель после первого пуска: в Одесской области запустили украинскую ракету

На полигоне в Одесской области состоялись летные испытания украинской ракеты Ольха-М.

Вооружение испытывали в рамках подготовки к проведению государственных испытаний.

Военные совершили успешный пуск, результатом которого стало попадание в цель.

— Попадание точно в цель с первого пуска, — сообщил Генштаб в Facebook и разместил видео испытаний.

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Ольха-М – украинский проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км.

Напомним, Министерство обороны Украины увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн по сравнению с прошлым годом.

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