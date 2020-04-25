В общежитии Запорожья вспышка Covid-19, мэр собирает комиссию

В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья 11 человек инфицированы коронавирусом.

В связи с выявлением вспышки Covid-19 в общежитии мэр Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Общежитие закрыли для проведения санитарной обработки. Все жильцы в ближайшее время пройдут тест на коронавирус.

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По состоянию на 25 апреля в Запорожской области подтвержден 171 случай Covid-19.

Напомним, в Запорожье правоохранители выписали админпротокол на священнослужителя, который проводил службу в местном храме.

Источник: Запорожский городской совет