В общежитии Запорожья вспышка Covid-19, мэр собирает комиссию

В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья 11 человек инфицированы коронавирусом.
В связи с выявлением вспышки Covid-19 в общежитии мэр Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Общежитие закрыли для проведения санитарной обработки. Все жильцы в ближайшее время пройдут тест на коронавирус.
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По состоянию на 25 апреля в Запорожской области подтвержден 171 случай Covid-19.
Напомним, в Запорожье правоохранители выписали админпротокол на священнослужителя, который проводил службу в местном храме.
Источник: Запорожский городской совет