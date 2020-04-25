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Факты / Украина / Общество

В Киеве зафиксировано 37 новых случаев коронавируса

По состоянию на 25 апреля в Киеве зафиксировано 37 новых случаев коронавируса.

Четверо из заболевших — медики. За прошедшие сутки умер один человек.

Всего в Киеве уже 1159 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет, 1 девушка и 3 парней возрастом до 17 лет.

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. За сутки выздоровели 7 киевлян. Всего от коронавируса излечились 60 человек.

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

Источник: Виталий Кличко

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