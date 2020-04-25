В Украине будут смягчать карантин с интервалом в 5-14 дней – советник Зеленского

В Украине карантин будет до тех пор, пока пик заболеваемости коронавирусом не пройдет.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера

— У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис, — сказал Устенко.

Чтобы победить безработицу, при выходе из карантина необходимо будет возобновить работу малого и среднего бизнеса. Так как половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны.

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-Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы — слабая экономика. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости, — Ред.) моментально идут меры послабления, — добавил Устенко.

По его словам, каждая мера смягчения будет идти с промежутком в 5-14 дней.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.