По состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.

Из них 201 летальный случай, а 782 пациента выздоровели.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 377 случаев;

Волынская область — 212 случаи;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Донецкая область — 27 случаев;

Житомирская область — 337 случаев;

Закарпатская область — 286 случаев;

Запорожская область — 171 случай;

Ивано-Франковская область — 700 случаев;

Кировоградская область — 306 случаев;

г. Киев — 1159 случаев;

Киевская область — 519 случаев;

Львовская область — 317 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область-183 случая;

Полтавская область — 169 случаев;

Ровенская область-483 случая;

Сумская область — 94 случая;

Тернопольская область — 565 случаев;

Харьковская область — 125 случаев;

Херсонская область — 79 случаев;

Хмельницкая область — 66 случаев;

Черновицкая область — 1308 случаев;

Черкасская область — 249 случаев;

Черниговская область — 22 случая.

Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.