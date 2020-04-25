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Факты / Украина

За сутки в ВСУ подтверждены шесть новых случаев коронавируса

По состоянию на 25 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 37 случаев Covid-19. Из них шесть новых.

Всего 18 человек выздоровели и двое скончались.

Четверо заболевших госпитализированы в медицинские учреждения — Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице (один военнослужащий), Надворнянская центральная больница (один сотрудник ВСУ), Черновицкий военный госпиталь (двое военнослужащих).

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Двое военнослужащих во Львовской и Ивано-Франковской областях лечатся дома под присмотром медицинской службы.

Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

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