За сутки в Украине от Covid-19 вылечилось рекордное количество пациентов

181 человек вылечился от коронавируса за сутки в Украине.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, — сказал он.

Министр добавил, что за минувшие сутки был установлен ще один рекорд, а именно по количеству проведенных ПЦР-тестов.

Читайте: Все окончательные документы по повышению зарплат врачам приняты — Степанов

— Обращаю внимание, что за минувшие сутки осуществлено 5 825 исследований методом ПЦР. Это – новый рекорд. Из них больных пневмонией 967 лиц. Всего проведено 7 850 тестов от больных пневмонией после изменения алгоритма тестирования, — сказал он.

Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.