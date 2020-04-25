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Факты / Украина

За сутки в Украине от Covid-19 вылечилось рекордное количество пациентов

181 человек вылечился от коронавируса за сутки в Украине.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, — сказал он.

Министр добавил, что за минувшие сутки был установлен ще один рекорд, а именно по количеству проведенных ПЦР-тестов.

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— Обращаю внимание, что за минувшие сутки осуществлено 5 825 исследований методом ПЦР. Это – новый рекорд. Из них больных пневмонией 967 лиц. Всего проведено 7 850 тестов от больных пневмонией после изменения алгоритма тестирования, — сказал он.

Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.

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