1 676 медиков заболели Covid-19: в каких областях больше всего и почему

За все время эпидемии коронавируса в Украине 1 676 медицинских работников заболели Covid-19. Больше всего больных в Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областях, сообщил на брифинге минист здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, причиной того, что именно в Черновицкой области так много больных медиков, является то, что этот регион стал первым, где зафиксированы случаи Covid-19.

— Во-вторых, коронавирусная болезнь так массово пришла именно в эту область. Поэтому в Черновицкой области наибольшее количество больных среди медработников, — уточнил министр.

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В целом по состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека. Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.